Marché de Printemps / Spring Market Rampoux, 23 avril 2022, Rampoux.

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 16:00:00

Rampoux Lot Rampoux

Beaucoup de stands : Artisanat Local, livres d’occasion, plantes, produits locaux et du terroir et Tombola. Restauration toute la journée avec thé, café, pâtisseries, Fish & Chips de la boutique Cod en Bleu et Bacon et saucisses de la Saucisserie.

Lots of stalls including local Arts & Crafts, second hand books, plants, local produce and a Tombola. Refreshments will be served all day with tea & cakes plus Fish & Chips by Cod en Bleu and bacon, pies and sausage rolls by La Saucisserie.

Venez nous aider à célébrer le Printemps en supportant notre association Cancer Support France (CSF). Nous soutenons les personnes anglophones vivants en France affectées par le cancer quel que soit leur pays d’origine. Notre association fera un don des recettes à La Ligue Contre le Cancer.

Come and help us celebrate Spring and at the same time support our CSF Association which provides help & support to English speaking people living in France touched by cancer.

+33 7 81 27 55 21

©CSF

Rampoux

