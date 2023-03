MARCHÉ DE PRINTEMPS Site intercommunal d’Ecurey Montiers-sur-Saulx Catégories d’Évènement: Meuse

Montiers-sur-Saulx

MARCHÉ DE PRINTEMPS
Site intercommunal d'Ecurey, 28 avril 2023, Montiers-sur-Saulx

2023-04-28 16:00:00 16:00:00 – 2023-04-28

Site intercommunal d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye

Montiers-sur-Saulx

Meuse Marché de plants et produits du jardin. Les Jardins d’Ecurey vous accueillent au sein du site intercommunal d’Ecurey afin de vous proposer ses légumes et produits du jardin. D’autres partenaires locaux seront présents sur le site pour compléter cette offre. Profitez-en pour découvrir ce site magnifique. Entrée libre, accès PMR. contact@lesjardinsdecurey.fr +33 6 78 15 65 23 Jardins d’Ecurey

Site intercommunal d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx

Lieu: Site intercommunal d'Ecurey, 1 Rue de l'Abbaye, Montiers-sur-Saulx, Meuse

MARCHÉ DE PRINTEMPS Site intercommunal d’Ecurey 2023-04-28 was last modified: by MARCHÉ DE PRINTEMPS Site intercommunal d’Ecurey Montiers-sur-Saulx 28 avril 2023 1 Rue de l'Abbaye - Site intercommunal d'Ecurey Montiers-sur-Saulx Meuse Meuse Site intercommunal d'Ecurey Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx Meuse