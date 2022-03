Marché de Printemps Roubaix Grand-Place, 1 mai 2022, Roubaix.

Né de la fusion du Marché aux Plantes et du Festival Zéro Déchet, le Marché de Printemps se compose d’un marché aux plantes, d’un village d’exposants zéro déchet, d’un marché gourmand, d’un espace mobilité douce ainsi que différents ateliers autour du végétal et du zéro déchet. Toute la journée, retrouvez des horticulteurs, pépiniéristes, artisans locaux, restaurateurs et animateurs engagés prêts à vous accueillir dans la joie et la bonne humeur ! Des plants potagers aux plantes d’intérieur, des bières roubaisiennes aux bagels de Bagelstein, des vélos du Hollandais vélo à ceux de Bobbie Gargo, de la ferme de Lulu aux hôtels à insectes de Béké… Le Marché de Printemps vous offre un moment, divertissant et familial pour fêter la belle saison dans une ambiance éco-responsable. Pensez à prendre vos contenants pour le transport des plantes ? Profitez également sur place du Troc de Jardin mis en place par l’association la Maison du Jardin pour venir déposer ou échanger le matériel de jardinage que vous n’utilisez plus. L’occasion de faire un grand ménage de printemps chez vous tout en participant à une démarche solidaire. Pour plus d’informations et pour découvrir tous les exposants de notre Marché de Printemps, rendez-vous sur notre site Roubaixshopping : [https://www.roubaixshopping.com/marche-de-printemps-roubaix/](https://www.roubaixshopping.com/marche-de-printemps-roubaix/) On espère vous retrouver nombreux ! ATTENTION : les règles sanitaires en vigueur seront à respecter sur l’ensemble du Marché de Printemps.

Entrée Libre

