MARCHÉ DE PRINTEMPS SALLE POLYVALENTE Plappeville, samedi 23 mars 2024.

Le Marché de printemps organisé par l’association Plappeville Loisirs, revient pour sa troisième édition, le week-end des 23 et 24 mars de 10 h 30 à 18 h dans salle polyvalente rénovée de Plappeville.

Un rendez-vous attendu par les Plappevillois qui avaient apprécié lors de la première édition l’idée de recréer une place de marché de village à l’intérieur de la salle polyvalente. Les exposants proposeront de nombreux produits du terroir tout au long du week-end comme des gâteaux faits maison, du miel, du pain, du vin, de la bière, du saucisson, du saumon, des terrines, des pâtés, du thé, des épices, du safran, du fromage, du chocolat, des œufs, du foie gras, des jus de fruit, des confitures, des pâtes, de la farine, de l’huile, des fruits, des légumes, des guimauves et même des savons végétaux naturels et bio !

Une animation de confection de gâteaux sera proposée aux plus jeunes, et une restauration et buvette seront assurées par les membres bénévoles de l’association Plappeville Loisirs.

Pour agrémenter le tout, une tombola gratuite sera organisée avec le billet d’entrée qui est de 2 € par adulte, et gratuite pour les enfants. La manifestation se veut conviviale et festive, réunissant commerçants et bénévoles pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Possibilité de restauration sur place.Tout public

2 EUR.

SALLE POLYVALENTE 26 rue Général de Gaulle

Plappeville 57050 Moselle Grand Est plappeville.loisirs@gmail.com

