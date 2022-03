Marché de printemps Place de la mairie à Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Place de la mairie à Saint-Julien-de-Concelles, le samedi 30 avril à 09:30

Au programme de cette matinée placée sous le thème du vélo et de la nature : animations (manège à vélo, démonstrations, atelier sécurité, piste de draisienne…), grainothèque, ateliers nature, vente de livres d’occasion, exposition, musique et arts de rue ! Les commerçants habituels du marché proposeront des produits frais, locaux et de saison. Venez profiter avec eux des premiers rayons du soleil !

Entrée libre

Samedi 30 avril, Saint-Julien de Concelles marque l’arrivée des beaux jours avec son traditionnel Marché de printemps. Place de la mairie à Saint-Julien-de-Concelles rue des Heurthauds Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T13:00:00

