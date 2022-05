Marché de printemps Place Aristide Briand Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Place Aristide Briand, le samedi 7 mai à 09:00

Produits bio, petits producteurs équitables, artisanat local et troc de plantes. Dégustations et restauration sur place. Animation musicale par la chorale des élèves du collège Georges Rayet de Floirac et le groupe vocal _Les Fol’Accordés._

Enrée libre

Marché de printemps organisé par les associations Vivre à Lormont et Agir autrement. Place Aristide Briand 33310 Lormont Lormont Gironde

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T16:00:00

