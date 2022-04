Marché de printemps Parvis de l’église de Sainte-Marguerite 59560 COMINES, 14 mai 2022, Comines.

Marché de printemps

Parvis de l’église de Sainte-Marguerite 59560 COMINES, le samedi 14 mai à 14:00

**Autour de la récup’, du zéro-déchet et de la préservation de l’environnement, les commerçants vous attendent sur le parvis de l’église de Sainte-Marguerite.** Découvrez également les nombreux ateliers gratuits proposés par les associations cominoises : * Sensibilisation nature et vente de nichoirs par l’association cominoise “Le Halot-Chêne Vert” * Initiation gratuite au tawashi (éponge en tissus recyclés) et au furoskiki (emballage tissu), présentation d’hôtels à insectes avec l’association “La Maison de l’eau, de la pêche et de la nature” de Roubaix * Démonstration de peinture avec l’association cominoise “La Peinture pour le Plaisir” * Rénovation de meubles anciens avec le Centre social Yatouki de Comines * Repair-café par le Centre social Yatouki de Comines * Vente de plants fruits-légumes par l’association cominoise des jardins ouvriers * Buvette et restauration sucrée, tombola et pêche aux canards par l’association cominoise “Comité des Fêtes de Sainte-Marguerite” _Programme complet et détaillé à retrouver sur le site de la Ville de Comines [www.ville-comines.fr](http://www.ville-comines.fr)_ Faites aussi connaissance avec les « z’héros déchets » de la compagnie « A tort et à travers », ces artistes en déambulation qui luttent contre une invasion menaçante de déchets sur notre ville ! Le marché sera également le point de départ de balades en calèche et de randonnées artistiques théâtralisées dans la campagne, animées par la compagnie “La Roulotte ruche”. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et préparez vos baskets !

Entrée libre

Vous êtes un amoureux de la nature ? Vous êtes sensible au respect de l’environnement et vous souhaitez découvrir des produits écolo ? Ce marché est fait pour vous !

