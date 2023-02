Marché de Printemps Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux Catégories d’Évènement: Indre

Neuvy-Pailloux

Marché de Printemps, 8 avril 2023, Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux. Marché de Printemps Place de la Mairie Neuvy-Pailloux Indre

2023-04-08 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-08 13:00:00 13:00:00 Neuvy-Pailloux

Indre Neuvy-Pailloux Place de la Mairie.

Organisé par Familles Rurales. Marché de Printemps. +33 6 22 10 67 86 OT Terres de Loire et Canaux – IRémy

Neuvy-Pailloux

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Neuvy-Pailloux Autres Lieu Neuvy-Pailloux Adresse Place de la Mairie Neuvy-Pailloux Indre Ville Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux lieuville Neuvy-Pailloux Departement Indre

Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvy-pailloux-neuvy-pailloux/

Marché de Printemps 2023-04-08 was last modified: by Marché de Printemps Neuvy-Pailloux 8 avril 2023 Indre Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux Indre Place de la Mairie Neuvy-Pailloux Indre

Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux Indre