Marché de printemps Morsbronn-les-Bains, 8 mai 2022

Marché de printemps Morsbronn-les-Bains

2022-05-08 – 2022-05-08

Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin Morsbronn-les-Bains

Arpentez les différents stands de ce marché de printemps, à la rencontre de producteurs, artisans et créateurs locaux.

Pour les enfants, présence de Mickey et Minnie à 15h. D’autres surprises attendent petits et grands ! Buvette et petite restauration sur place.

Arpentez les différents stands de ce marché de printemps, à la rencontre de producteurs, artisans et créateurs locaux. Surprises pour petits et grands. Restauration.

+33 7 69 54 65 80

Morsbronn-les-Bains

