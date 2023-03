Marché de Printemps Menetou-Salon Menetou-Salon Catégories d’Évènement: Cher

Menetou-Salon

Marché de Printemps, 22 avril 2023, Menetou-Salon Menetou-Salon. Marché de Printemps Place de L’église Menetou-Salon Cher

2023-04-22 08:30:00 09:00:00 – 2023-04-22 13:00:00 19:00:00 Menetou-Salon

Cher Menetou-Salon Au marché de Printemps de Menetou-Salon, retrouvez de nombreux produits locaux et artisanaux… mairie.menetou.salon@wanadoo.fr +33 2 48 64 81 21 Marché de Printemps

Menetou-Salon

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Menetou-Salon Autres Lieu Menetou-Salon Adresse Place de L'église Menetou-Salon Cher Ville Menetou-Salon Menetou-Salon Departement Cher Lieu Ville Menetou-Salon

Menetou-Salon Menetou-Salon Menetou-Salon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-salon menetou-salon/

Marché de Printemps 2023-04-22 was last modified: by Marché de Printemps Menetou-Salon 22 avril 2023 cher Menetou-Salon Place de L'Eglise Menetou-Salon Cher

Menetou-Salon Menetou-Salon Cher