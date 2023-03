Marché de Printemps Mehun-sur-Yèvre Catégories d’Évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

Marché de Printemps, 14 mai 2023, Mehun-sur-Yèvre . Marché de Printemps Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher

2023-05-14 14:00:00 – 2023-05-14 18:00:00 Mehun-sur-Yèvre

Cher Le Comité des Fêtes vous invite à son traditionnel Marché de Printemps, artisanal et gourmand. Vous y trouverez des produits locaux et des animations pour enfants seront proposées… comitedesfetesmehun@gmail.com +33 6 98 18 68 60 Comité des fêtes

Mehun-sur-Yèvre

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Autres Lieu Mehun-sur-Yèvre Adresse Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher Ville Mehun-sur-Yèvre Departement Cher Lieu Ville Mehun-sur-Yèvre

Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mehun-sur-yevre /

Marché de Printemps 2023-05-14 was last modified: by Marché de Printemps Mehun-sur-Yèvre 14 mai 2023 cher Mehun-sur-Yèvre Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher

Mehun-sur-Yèvre Cher