De 10h à 18h, 14 place du Palais 05 63 49 17 00 La Maison de l’amitié organise un grand marché avec la vente de plants potagers, de fleurs, de miel, d’artisanat de créateurs tarnais, d’objets déco,… Maison de l’Amitié 14 place du Palais, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T10:30:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T18:00:00

Lieu Maison de l'Amitié Adresse 14 place du Palais, 81000 Albi Ville Albi

