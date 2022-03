Marche de Printemps mairie de Forceville Forceville Catégories d’évènement: Forceville

L’association Nouvel Air de Forceville organise une marche de Printemps, le dimanche 20 mars 2022, à partir de 9h. Le départ sera donné de la mairie de Forceville pour une découverte des chemins autour de la commune. Deux parcours seront proposés : un de 6 kilomètres et le deuxième de 12 kilomètres. Inscriptions par téléphone : 06 16 34 62 72

L’association nouvel air de Forceville organise, le 20 mars, sa marche de Printemps. À vos chaussures de marche ! mairie de Forceville 7 rue de l’église, Forceville Forceville Somme

