Marché de printemps École privée Notre Dame Loretz-d’Argenton, samedi 4 mai 2024.

Marché de printemps École privée Notre Dame Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Parcourrez les allées de l’école privée Notre dame et du parking de l’église pour partir à la rencontre des producteurs et des artisans locaux à l’occasion de ce marché de printemps. Un vide ta chambre sera également proposé pour vous permettre d’offrir une deuxième vie aux jeux de puériculture, jeux vidéo… ainsi qu’une vente de plants.

Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

École privée Notre Dame 44 Rue Pichault de la Martinière

Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine apel79290.notredame@gmail.com

L’événement Marché de printemps Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2024-04-03 par Maison du Thouarsais