Marché de printemps Illfurth, dimanche 7 avril 2024.

Producteurs locaux proposant primeur, charcuterie, plats cuisinés, fromage, boulangerie, boucherie … Buvette et tapas sur place.

Primeur, charcuterie, plats cuisinés, fromage, boulangerie, boucherie et caviste… Vous trouverez tout pour vous régaler et préparer de bons petits plats à la maison. Le bar à tapas sera ouvert tous les dimanches dans la cour de l’école élémentaire, avec la possibilité de se faire servir à table et au bar.

Lieu incontournable de rencontre où se mêlent convivialité, gastronomie et joie de vivre, le Marché de Printemps propose, en plus de ses stands de bouche, des animations musicales entre 11h et 13h.

Une fois par mois, la Cour des artistes accueillera un marché aux artistes venus présenter leurs œuvres. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-07-07 13:00:00

Grand’Rue

Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est mairie.illfurth@wanadoo.fr

L’événement Marché de printemps Illfurth a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de tourisme du Sundgau