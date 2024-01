Marché de printemps Hegeney, dimanche 24 mars 2024.

Marché de printemps Hegeney Bas-Rhin

Découverte d’une belle variété de produits culinaires et artisanaux, d’un panel de produits issus du terroir et du savoir-faire des métiers de l’artisanat. Chasse aux œufs et animations. Petite restauration.

La section HEG’ART de Hégeney, associée à la commune, vous invite à découvrir une belle variété de produits culinaires et artisanaux. Ils vous proposeront un panel de produits issus du terroir et vous feront découvrir le savoir-faire des métiers de l’artisanat.

Lors de cette journée une chasse aux œufs sera proposée et fera le bonheur des plus jeunes. Des animations, tels qu’un atelier de peinture sur bois, des séances de maquillage d’enfants… agrémenteront cette manifestation.

Une buvette et une petite restauration permettront de combler une petite faim et de passer une agréable journée.0 EUR.

10 rue du Stade

Hegeney 67360 Bas-Rhin Grand Est hegeney.art@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00



