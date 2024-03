Marché de Printemps Grande place du Bourg Eysines, samedi 27 avril 2024.

Rendez-vous samedi 27 avril de 9h à 18h sur la grande place du Bourg pour un marché de printemps local et animé !

Au programme :

Vente de plants de légumes, de fleurs, d’arbustes et et de plantes d’ornements (une vingtaine de stands de pépiniéristes, fleuristes, horticulteurs, vendeurs de légumes…) Retrouvez nos maraîchers locaux : les fraises de Fraisiflor, les légumes de Jalle-Pont et du Jardin de Cyril

Ateliers jardin en famille : rempotage ou semis

Distribution de composteurs en partenariat avec Bordeaux Métropole et atelier compostage avec l’association Les jardins inspirés

Création d’une oeuvre collective en bambou en préambule du festival land’art Fertiles

Ateliers de sensibilisation à l’environnement et aux déchets avec l’association Déchets d’oeuvre

Ateliers pour les petit·es avec les animaux de la ferme pédagogique Roule ma poule et de la ferme thérapeutique Medeina

Manège et jeux géants en bois, balade à poney pour les enfants

Pour satisfaire toutes les papilles, retrouvez des stands de buvette et restauration sur place : Yec’hed Nat et son Foodtruck Crêperie bretonne, la bière locale The Hop of Destiny, Choc’Café pour une pause sucrée ainsi qu’une vente d’huîtres et fruits de mer, fromage et huile d’olive.

Grande place du Bourg grande place du bourg, 33230 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

