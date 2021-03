Marché de printemps : Ferme de Gauvry, 21 mars 2021-21 mars 2021, Rimons.

Marché de printemps : Ferme de Gauvry 2021-03-21 09:00:00 – 2021-03-21 17:00:00 La Ferme de Gauvry Gauvry

Rimons Gironde Rimons

Sur une exploitation du réseau Bienvenue à la Ferme, profitez d’un moment privilégié pour rencontrer les agriculteurs et déguster leurs produits dans une ambiance festive et décontractée.

Campagne, simplicité, convivialité et plaisir simple seront au rdv !

Restauration à emporter, artisans et commerçants seront ravis de vous recevoir !

+33 5 56 71 83 96

Ferme Gauvry