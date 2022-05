Marché de printemps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier Catégories d’évènement: Bersac-sur-Rivalier

Haute-Vienne

Marché de printemps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier, 15 mai 2022, Bersac-sur-Rivalier. Marché de printemps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier

2022-05-15 – 2022-05-15

Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne Bersac-sur-Rivalier Dimanche 15 mai de 9h à 18h, place des fosses. Buvette et restauration sur place. Association nouvelle des marchés de Bersac 06 29 99 23 48 ou 07 68 23 82 08. Artisanat, produits du terroir, horticulture, animations gratuites pour les enfants. Rassemblement des tracteurs rouges de Folles, exposition de voitures anciennes. Vide-greniers. Dimanche 15 mai de 9h à 18h, place des fosses. Buvette et restauration sur place. Association nouvelle des marchés de Bersac 06 29 99 23 48 ou 07 68 23 82 08. Bersac-sur-Rivalier

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bersac-sur-Rivalier, Haute-Vienne Autres Lieu Bersac-sur-Rivalier Adresse Ville Bersac-sur-Rivalier lieuville Bersac-sur-Rivalier

Marché de printemps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier 2022-05-15 was last modified: by Marché de printemps et vide-greniers Bersac-sur-Rivalier Bersac-sur-Rivalier 15 mai 2022

Bersac-sur-Rivalier