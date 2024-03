Marché de printemps et vide-greniers Anzême, dimanche 14 avril 2024.

Marché de printemps et vide-greniers Anzême Creuse

Vide-greniers et marché.

Spectacle humoristique Mesdames Potin et Ragot.

Buvette et restauration sur place.

Au menu entrée, jambon à la broche, fromage et dessert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Le Bourg

Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché de printemps et vide-greniers Anzême a été mis à jour le 2024-03-14 par Creuse Tourisme