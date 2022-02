MARCHÉ DE PRINTEMPS ET VIDE-GRENIER – VERGONNES Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

MARCHÉ DE PRINTEMPS ET VIDE-GRENIER – VERGONNES Ombrée d’Anjou, 24 avril 2022, Ombrée d'Anjou. MARCHÉ DE PRINTEMPS ET VIDE-GRENIER – VERGONNES Vergonnes Boulevard Renier Ombrée d’Anjou

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24 17:00:00 Vergonnes Boulevard Renier

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Marché de printemps et vide-grenier

2€ le mètre linéaire Buvette et restauration sur place. Marché de printempts et vide-grenier proposé le 24 avril 2022 à Vergonnes. animvergonnes@gmail.com +33 6 10 37 69 29 Marché de printemps et vide-grenier

2€ le mètre linéaire Buvette et restauration sur place. Vergonnes Boulevard Renier Ombrée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse Vergonnes Boulevard Renier Ville Ombrée d'Anjou lieuville Vergonnes Boulevard Renier Ombrée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ombree-danjou/

MARCHÉ DE PRINTEMPS ET VIDE-GRENIER – VERGONNES Ombrée d’Anjou 2022-04-24 was last modified: by MARCHÉ DE PRINTEMPS ET VIDE-GRENIER – VERGONNES Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou 24 avril 2022 maine-et-loire Ombrée-d'Anjou

Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire