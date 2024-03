Marché de printemps et animations artisans créateurs, restauration, chasse aux oeufs Mendive, samedi 30 mars 2024.

Marché de printemps et animations artisans créateurs, restauration, chasse aux oeufs Mendive Pyrénées-Atlantiques

Créateurs et artisans, animations, restauration et buvette, menu à emporter, chasse aux œufs, jeux, musique.

De 11h à 17h, atelier de tissage de perles départ à 11h, marche d’ancrage jusqu’au local des Ateliers du Temps Libre, déjeuner partagé et tissage de votre bracelet. Sur inscription.

12h txaranga d’Hergarai et tapas.

15h30, chasse aux oeufs (pour les enfants de maternelle, chocolats pour tous). Sur inscription.

16h, jeu collectif (dès le CP) 40 40 EUR.

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

