Marché de Printemps du Vexin-Thelle Liancourt-Saint-Pierre, samedi 6 avril 2024.

Marché de Printemps du Vexin-Thelle Liancourt-Saint-Pierre Oise

Marché de Printemps avec artisans, producteurs, une restauration sur place et à 14h le spectacle « Voyage Celte » de la compagnie Musique Acoustique Machine (violon et accordéon).

Marché de Printemps avec artisans, producteurs, une restauration sur place et à 14h le spectacle « Voyage Celte » de la compagnie Musique Acoustique Machine (violon et accordéon). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

27 Rue de Chaumont

Liancourt-Saint-Pierre 60240 Oise Hauts-de-France frollet@vexinthelle.com

L’événement Marché de Printemps du Vexin-Thelle Liancourt-Saint-Pierre a été mis à jour le 2024-03-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre