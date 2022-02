MARCHE DE PRINTEMPS Dolving Dolving Catégories d’évènement: Dolving

Dolving Moselle Dolving 1 EUR Il est temps de sortir ! Venez participer à la marche des printemps de Dolving (7km pour tous niveaux) ! Elle aura lieu dimanche 20 mars 2022, à partir de 9h00 et jusqu’à 11h00, au départ de la salle des fêtes. 1€/marcheur. Si vous la marche vous ouvre l’appétit, participer ensuite au repas (joue de porc sauce cidre-miel, pommes de terre et carottes vapeur, fromage et dessert). Inscription avec règlement avant le 12 mars. +33 6 04 02 57 58 Libre de droits – Pexels pour Pixabay

