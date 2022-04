MARCHÉ DE PRINTEMPS DES COMMERÇANTS DU BOURG AUX MOINES Mauges-sur-Loire, 23 avril 2022, Mauges-sur-Loire.

MARCHÉ DE PRINTEMPS DES COMMERÇANTS DU BOURG AUX MOINES Rue d’Anjou MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire

2022-04-23 – 2022-04-23 Rue d’Anjou MONTJEAN-SUR-LOIRE

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Venez découvrir vos commerçants, artisans et créateurs du Bourg aux Moines à Montjean-sur-Loire lors d’un marché de printemps le samedi 23 avril de 10h à 19h et le dimanche 24 avril de 10h à 17h.

Avec la participation de :

Glacier Gelati Ghizzoni (après-midi)

Créa sans Cess bijoux

Barbara Girlanda (bijoux et objets en verre)

Décorina_bis (bijoux et objets déco)

Lisa Straw-bo (marqueterie de paille – le samedi)

Création de Zébulon (textiles – le dimanche)

Domaine du Tertre (viticulteur) et Rico (saucissons)

Sy La Deco (boutique de décoration)

Magalie Bruchet (céramiste Raku)

Kalan Création (métalerie d’art)

Virginie (bougies partylight)

Un défilé de mode viendra rythmer le samedi à 16h et le dimanche à 11h30.

Avec une tombola et de la restauration sur place.

+33 6 67 27 84 63

