Marché de printemps de Theminettes Théminettes Théminettes Catégories d’évènement: Lot

Théminettes

Marché de printemps de Theminettes Théminettes, 6 mai 2022, Théminettes. Marché de printemps de Theminettes Théminettes

2022-05-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-06 20:00:00 20:00:00

Théminettes Lot Théminettes Marché gourmand, marché traditionnel en bio et paysan.

Marché gourmand (crepes, galettes, burger, pates à deguster) plants de légumes, légumes, fromages de vaches, de chevre, de brebis,miel, pâtisserie, glace, pain, bière vin, charcuteries, plants de légumes… tout en bio et en local. Marché d’artisans Lotois (fleurs fraîches, sèches, baumes, cosmétiques, coutelier, produits issus de la laine, tourneur sur bois, potiers…) et groupe de musique : Swlango. +33 6 87 77 47 72 @Assocation du marché de producteurs de Théminettes

Théminettes

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Théminettes Autres Lieu Théminettes Adresse Ville Théminettes lieuville Théminettes Departement Lot

Théminettes Théminettes Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/theminettes/

Marché de printemps de Theminettes Théminettes 2022-05-06 was last modified: by Marché de printemps de Theminettes Théminettes Théminettes 6 mai 2022 Lot Théminettes

Théminettes Lot