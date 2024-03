Marché de printemps de producteurs locaux à Barentin Barentin, mercredi 20 mars 2024.

Marché de printemps de producteurs locaux à Barentin Barentin Seine-Maritime

La Ruche qui dit Oui de Barentin organise son marché de printemps !

Au programme

– Marché de producteurs locaux

– Dégustations

– Animation enfants jeu du lapinodrome avec Carotte et Chouquette

– Animation frites et gaufres par Aux Délices de Mayala

Venez découvrir avec famille et amis les producteurs locaux de la Ruche qui dit Oui de Barentin.

Nous vous attendons nombreux !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 16:00:00

fin : 2024-03-20 18:00:00

84 Square Auguste Badin

Barentin 76360 Seine-Maritime Normandie caroline-delamare@orange.fr

