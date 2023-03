Marché de printemps Collège Georges Clémenceau, 7 avril 2023, Cerizay .

Marché de printemps

Collège Georges Clémenceau, 23 Rue des Voûtes, 79140 Cerizay

2023-04-07 18:00:00 – 2023-04-07 21:00:00







EUR L’ APE du collège Georges Clémenceau organise leur « Marché de printemps » dans les locaux du collège. De nombreux exposants seront présents, avec diverses animations musicales et ateliers animés par « Parenthèse éco ».

Présence du camion « Titi Pizzas » (sur commande et possibilité de les manger sur place) et buvette.

+33 6 64 53 62 77



