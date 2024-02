Marché de printemps Bouxwiller, dimanche 12 mai 2024.

Marché de printemps Bouxwiller Bas-Rhin

Les artisans vous attendent pour célébrer l’arrivée du printemps.

Avec l’arrivée des beaux jours, le Centre Culturel, en partenariat avec la Ville de Bouxwiller, organise son traditionnel Marché de Printemps le dimanche 12 mai, de 11h à 19h, dans la salle de l’Orangerie et sur son parvis, sur la place du Château, devant et dans l’espace boutique du Musée du Pays de Hanau, ainsi que dans la rue du Canal.

Le Marché de Printemps de Bouxwiller est le rendez-vous incontournable des amoureux et passionnés de la nature ! Près de 100 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire et leurs spécialités. Vous y trouverez à la vente, des aliments du terroir, des produits biologiques, de l’artisanat, mais également des fleurs et plantes diverses.

De nombreuses animations auront lieu tout au long de la journée ! Vous pourrez également rencontrer des artisans d’art et artistes qui vous feront des démonstrations passionnantes de leurs savoir-faire !

Le Marché de Printemps de Bouxwiller s’inscrit dans une démarche globale de développement durable. Un programme d’actions est mis en place afin de promouvoir une consommation locale, durable et de qualité, limiter l’impact de la manifestation sur l’environnement et sensibiliser ses visiteurs à des pratiques plus vertueuses.

Lieu :

Salle et parvis de l’Orangerie / 67330 Bouxwiller

Place du Château / 67330 Bouxwiller

Sur le parvis et dans l’espace boutique du Musée du Pays de Hanau / 67330 Bouxwiller

Rue du Canal / 67330 Bouxwiller

Petite restauration sur place.

Arceaux à vélos en libre accès à proximité du Marché.

Renseignements : 03 88 03 33 95 / p.weidner@bouxwiller.eu / www.bouxwiller.eu

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 11:00:00

fin : 2024-05-12 19:00:00

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est centre.culturel@bouxwiller.eu

