Marché de printemps, 14 mai 2023, Bouxwiller .

Marché de printemps

Bouxwiller Bas-Rhin

2023-05-14 11:00:00 – 2023-05-14 19:00:00

Avec l’arrivée des beaux jours, la Ville de Bouxwiller, en partenariat avec le Centre Culturel, organise son Marché de Printemps le dimanche 14 mai, de 11h à 19h, dans la salle de l’Orangerie sur son parvis, sur la place du Château, devant et dans l’espace boutique du Musée du Pays de Hanau, ainsi que dans la rue du Canal.

Le Marché de Printemps de Bouxwiller est le rendez-vous incontournable des amoureux et passionnés de la nature ! Près de 100 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire et leurs spécialités. Vous y trouverez à la vente, des aliments du terroir, des produits biologiques, de l’artisanat, mais également des fleurs et plantes diverses.

De nombreuses animations auront lieu tout au long de la journée (concert la samedi 7 mai à 20h au centre culturel, animations, artisanat, affûtage, démonstrations de savoir-faire, produits biologiques et du terroir, restauration). Vous pourrez également rencontrer des artisans d’art et artistes qui vous feront des démonstrations passionnantes de leurs savoir-faire !

Le Marché de Printemps de Bouxwiller s’inscrit dans une démarche globale de développement durable. Un programme d’actions est mis en place afin de promouvoir une consommation locale, durable et de qualité, limiter l’impact de la manifestation sur l’environnement et sensibiliser ses visiteurs à des pratiques plus vertueuses.

Buvette et petite restauration assurée par l’association du groupe Folklorique

Opération « Ramène ta tasse »

Afin d’adopter des gestes éco-responsables et de limiter la production de déchets, nous vous proposons de rapporter votre propre contenant sur le Marché de Printemps. Ce sera l’occasion de goûter un rafraîchissant « breuvage de sorcières » dans votre tasse préférée tout en préservant l’environnement !

Le Musée du Pays de Hanau sera ouvert de 11h à 19h et proposera l’entrée à tarif réduit pour tous.

Invités exceptionnels au musée :

Durant le marché de printemps, le Musée accueille sur son parvis et dans sa boutique des artisans d’art qui partageront avec vous leur savoir-faire.

Les artisans vous attendent pour célébrer l’arrivée du printemps.

+33 3 88 70 92 90

