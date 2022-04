Marché de printemps “bien-être” Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Marché de printemps “bien-être” Senonches, 6 mai 2022, Senonches. Marché de printemps “bien-être” Senonches

2022-05-06 14:00:00 – 2022-05-06

Senonches Eure-et-Loir Marché de printemps sur le thème du “Bien-être”. Bijoux, maquillage, pierres & cristaux, aromathérapie et bien d’autres stands à découvrir. Marché de printemps sur le thème du “Bien-être”. Bijoux, maquillage, pierres & cristaux, aromathérapie et bien d’autres stands à découvrir. +33 2 37 37 73 27 Marché de printemps sur le thème du “Bien-être”. Bijoux, maquillage, pierres & cristaux, aromathérapie et bien d’autres stands à découvrir. Maison perrier

Senonches

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Senonches Autres Lieu Senonches Adresse Ville Senonches lieuville Senonches Departement Eure-et-Loir

Senonches Senonches Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senonches/

Marché de printemps “bien-être” Senonches 2022-05-06 was last modified: by Marché de printemps “bien-être” Senonches Senonches 6 mai 2022 Eure-et-Loir Senonches

Senonches Eure-et-Loir