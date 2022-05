Marché de printemps Avermes Avermes Catégories d’évènement: Allier

Avermes Allier Avermes La municipalité d’Avermes organise son marché de printemps le 07 mai sous la halle de 9H à 13H. accueil@mairieavermes.fr +33 4 70 46 55 03 http://www.avermes.fr/ Halle du marché Centre-ville Avermes

