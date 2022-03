Marché de printemps Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Marché de printemps Andernos-les-Bains, 1 avril 2022, Andernos-les-Bains. Marché de printemps Ecole Bon Accueil 1 Allée de Coulin Andernos-les-Bains

2022-04-01 16:30:00 – 2022-04-01 19:30:00 Ecole Bon Accueil 1 Allée de Coulin

Andernos-les-Bains Gironde Au Programme :Tombola : 1 Olivier de 80/100cm, Rosier, Calamondin,

Citronnier, Paniers gourmands, Outils de jardinage, et de

nombreux autres lots.

De nombreux stands!

Créations des mamans.

* Animation musicale

* Dégustation de mets salés et sucrés / Buvette.

* Animations par l’association des Ludes pour les enfants, offerts par l’apel

Ecole Bon Accueil 1 Allée de Coulin Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-26

