Marché de Printemps AGF rue de l'église Westhouse Bas-Rhin

2023-05-14 10:00:00 – 2023-05-14 18:00:00

Au programme : – Stands d'artisans locaux – Animations en tout genre – Activités pour les parents et les enfants – Food truck et petite restauration +33 6 52 03 88 17

