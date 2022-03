Marché de printemps Académie du Climat Paris Catégories d’évènement: île de France

Marché de printemps Académie du Climat, 12 mars 2022, Paris.

Venez découvrir 90 créateur.rice.s éthiques, responsables et respectueux.euses de l’environnement. Mode, plantes, cosmétiques, enfants… Venez chiner et découvrir les créations de plus de 90 créateur.rice.s éthiques, responsables et respectueux.euses de l’environnement, dont plus d’une dizaine ont le label “Fabriqué à Paris”. Les exposant.e.s produisent localement et proposent une grande diversité de produits fabriqués à la main ou à la machine de façon artisanale. Entrée libre – un pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée. Nous appliquons dans nos lieux toutes les mesures barrières en vigueur. Restauration à midi et le soir à la Buvette. Concert DJ Set le soir. Académie du Climat 2 place Baudoyer Paris 75004 Contact : Date complète :

