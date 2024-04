MARCHÉ DE PRINTEMPS Abeilhan, dimanche 14 avril 2024.

L’association Passion Nature organise son 1er marché de Printemps de 10h à 18h à la salle de la Bergerie qui sera sous le signe du renouveau… Vous découvrirez un marché atypique avec des stands étonnants et originaux. Restauration sur place. Animation pour enfants ateliers de fabrication d’arbres à insectes. Sur réservation pour l’atelier « Arbre à insectes ».

Vos enfants fabriqueront un arbre à insectes avec des matériaux naturels et repartiront avec leur création. Places limitées à 10 enfants. Une tombola sera organisée sur place afin de financer l'association. De nombreux lots seront à gagner. Le tirage aura lieu à 17h. Sur inscription.

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie

