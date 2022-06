Marché de Printemps à Taulé Taulé, 5 juin 2022, Taulé.

Marché de Printemps à Taulé Taulé

2022-06-05 – 2022-06-05

Taulé 29670

Le marché de Printemps revient pour sa 2ème édition, organisé par l’US Taulé football pour le week-end de la Pentecôte.

De nombreux stands de producteurs locaux seront présents dans le centre bourg, ils vous proposeront à la vente :

fruits et légumes, vins, viandes, crabes et homards (cuits si besoin), fleurs, saucissons et terrines, crêpes, huîtres…

Pour le déjeuner, le club vous propose une formule à 10 euros comprenant :

– L’apéritif

– Moule-frites

-Crêpe et dessert

Ce repas est à réserver auprès des commerçants locaux : Boucherie Siou, Boulangerie Calvez, Au gré du vent, Le Relax ou directement sur place le jour même. De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée.

+33 6 59 98 80 26 https://www.facebook.com/ustaulefoot

Le marché de Printemps revient pour sa 2ème édition, organisé par l’US Taulé football pour le week-end de la Pentecôte.

De nombreux stands de producteurs locaux seront présents dans le centre bourg, ils vous proposeront à la vente :

fruits et légumes, vins, viandes, crabes et homards (cuits si besoin), fleurs, saucissons et terrines, crêpes, huîtres…

Pour le déjeuner, le club vous propose une formule à 10 euros comprenant :

– L’apéritif

– Moule-frites

-Crêpe et dessert

Ce repas est à réserver auprès des commerçants locaux : Boucherie Siou, Boulangerie Calvez, Au gré du vent, Le Relax ou directement sur place le jour même. De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée.

Taulé

dernière mise à jour : 2022-05-21 par