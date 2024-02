Marché de printemps à La Chèvreline Vassy Valdallière, dimanche 14 avril 2024.

Marché de printemps à La Chèvreline Vassy Valdallière Calvados

Pour fêter l’arrivée du printemps, La Chèvreline ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses fromages, sa gamme de desserts, ses produits cosmétiques, accompagnés de nombreux producteurs et artisans locaux. Des animations enfants sont présentes avec des jeux en bois, des stands de maquillage et même l’occasion de faire votre baptême de poney ! Restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

Vassy La Cancerie

Valdallière 14410 Calvados Normandie lachevreline@gmail.com

