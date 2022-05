Marché de printemps à Eysines Grande place du Bourg Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Grande place du Bourg, le dimanche 15 mai à 09:00

Le bourg d’Eysines aux couleurs du printemps ——————————————– Rendez-vous **dimanche 15 mai** de 9h à 18h sur la grande place du bourg d’Eysines, pour un marché de printemps local et animé. Au programme : * vente de plants de légumes, de fleurs, d’arbustes et et de plantes d’ornements (une vingtaine de stands de pépiniéristes, fleuristes, horticulteurs, vendeurs de légumes…) * atelier jardinage pour apprendre à repiquer des plantes aromatiques ou utiliser des plantes potagères * création d’une œuvre collective avec l’artiste paysagiste Julien Mouroux, en préparation du nouveau festival de land art Fertiles * distribution de graines mellifères * découverte des animaux de la ferme avec la ferme pédagogique Roule ma poule * manège * stand librairie Les mots du zèbre Espaces restauration à disposition. Une journée pour trouver de quoi regarnir vos jardinières ou vos potagers auprès de fleuristes et pépiniéristes locaux. Grande place du Bourg grande place du bourg, 33230 Eysines Eysines Gironde

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T18:00:00

