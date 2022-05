Marché de Printemps 100 % Côte-d’Or Dijon, 13 mai 2022, Dijon.

Marché de Printemps 100 % Côte-d’Or Jardins du Département Boulevard de la Trémouille Dijon

2022-05-13 10:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 Jardins du Département Boulevard de la Trémouille

Dijon Côte-d’Or

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Atelier création avec Claudine Imagine

Profitez d’un espace spécialement conçu pour que petits et grands puissent laisser place à leur créativité et repartir avec un souvenir.

Vendredi et samedi de 10h à 19h.

Maquillage enfants avec Chachoo Anim’s

Fées, papillons, tigres du Bengale… envahiront les Jardins du Département grâce aux maquillages de Chachoo Anim’s.

Samedi de 10h à 19h.

Roue des 4 saisons

Durant les deux jours, tentez votre chance à la roue des 4 saisons pour gagner un lot.

Vendredi et samedi de 10h à 19h.

Une animation en continu

L’animateur Yannick Fanet sera présent sur les deux jours pour valoriser les filières agricoles locales et l’artisanat, pour présenter les différents exposants et pour animer les temps forts de ce marché de printemps.

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrées : 23 Bd de la Trémouille, Dijon – 53 bis rue de la Préfecture, Dijon

Ateliers créatifs et animations gratuits

Entrée libre sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

+33 3 80 63 66 00 https://www.cotedor.fr/agenda/marche-de-printemps-100-cote-dor

dernière mise à jour : 2022-04-29 par