MARCHÉ DE PREFAILLES Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

MARCHÉ DE PREFAILLES Préfailles, 20 avril 2022, Préfailles. MARCHÉ DE PREFAILLES Préfailles

2022-04-20 – 2022-04-20

Préfailles Loire-Atlantique À PROPOS DU MARCHÉ… Pour votre plus grand plaisir, les mercredis et samedis la place du marché se transforme et se pare de mille couleurs et odeurs : fruits, légumes, poissons, pain, fromage, panier, vêtements, et bien d’autres produits vous attendent… Préfailles

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Préfailles Adresse Ville Préfailles lieuville Préfailles Departement Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

MARCHÉ DE PREFAILLES Préfailles 2022-04-20 was last modified: by MARCHÉ DE PREFAILLES Préfailles Préfailles 20 avril 2022 Loire-Atlantique Préfailles

Préfailles Loire-Atlantique