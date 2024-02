MARCHÉ DE PRÉFAILLES Préfailles, samedi 27 avril 2024.

Le mercredi et le samedi c’est jour de marché à Préfailles, et c’est ça toute l’année !

Pour votre plus grand plaisir, la place du marché se transforme et se pare de mille couleurs et odeurs.

Un régal pour les cinq sens à travers tous ces produits :

fruits

légumes

poissons

pains

fromages

paniers

vêtements

et bien d’autres aliments…

Et à Préfailles, le marché c’est sacré !

Difficile de résister car on revient toujours les bras chargés de bons produits locaux bien gourmands.

Un rendez-vous à ne pas manquer sur Préfailles, tout comme la fameuse Pointe Saint-Gildas et son bord de mer le long du GR8 pour une balade inoubliable.

Place du marché

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 08:00:00

fin : 2024-04-27 13:00:00



