Marché de potiers Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan

Marché de potiers Saint-Sever-de-Rustan, 9 juillet 2022, Saint-Sever-de-Rustan. Marché de potiers

D6 Place de l’Abbaye SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées Place de l’Abbaye D6

2022-07-09 – 2022-07-10

Place de l’Abbaye D6

Saint-Sever-de-Rustan

Hautes-Pyrénées La deuxième édition du marché des potiers de Saint Sever de Rustan aura lieu le samedi 9 et dimanche 10 juillet prochain au cœur du village sur la place devant la fameuse Abbaye de Saint Sever. L’association PYRENE &TERRE invite 27 céramistes professionnels à exposer et vendre leurs travaux.

Toutes les techniques seront représentées à travers des céramiques et poteries utilitaires et décoratives. Vous pourrez laisser votre créativité s’exprimer librement avec l’atelier de poterie pour enfants et adultes, cuisson RAKU. Le Bistrot du Village assurera la restauration sur place tout au long du week-end avec des propositions variées et la buvette.

Convivialité, pédagogie, initiation, partage seront les maîtres mots de ces journées d’artisanat d’Art consacré à la poterie

Entrée gratuite https://www.facebook.com/pyrene.etterre Place de l’Abbaye D6 Saint-Sever-de-Rustan

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan Autres Lieu Saint-Sever-de-Rustan SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Adresse Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées Place de l'Abbaye D6 Ville Saint-Sever-de-Rustan lieuville Place de l'Abbaye D6 Saint-Sever-de-Rustan Departement Hautes-Pyrénées

Marché de potiers Saint-Sever-de-Rustan 2022-07-09 was last modified: by Marché de potiers Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan SAINT-SEVER-DE-RUSTAN 9 juillet 2022 D6 Place de l'Abbaye SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées