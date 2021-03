Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque Calvados, Pont-l'Évêque Marché de potiers Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l'Évêque

Marché de potiers, 3 avril 2021-3 avril 2021, Pont-l'Évêque. Marché de potiers 2021-04-03 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-04 18:00:00 18:00:00 Place Foch Marché couvert

Pont-l’Évêque Calvados 26 potiers passionnés, venus de Normandie, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, Ile de France et Grand-Est seront présents pour vous présenter leurs différentes techniques (faïence, grès, porcelaine, terre mélangée, terre vernissée, raku), ainsi que sur les différents types de cuisson. Animations gratuites :

– Ateliers modelages pour enfants (à part. de 6 ans sur le thème de Pâques avec Grégory Robert. Les conditions de réalisation du marché pourront être révisées au regard de l'évolution de la pandémie de Covid 19.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pont-l'Évêque Autres Lieu Pont-l'Évêque Adresse Place Foch Marché couvert Ville Pont-l'Évêque