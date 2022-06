Marché de potiers Nibelle, 2 juillet 2022, Nibelle.

Marché de potiers Nibelle

2022-07-02 – 2022-07-03

Nibelle 45340 Nibelle

A Nibelle, la poterie est une institution ! Découvrez ce savoir-faire vieux de plusieurs siècles lors du traditionnel marché de potiers. Pas moins d’une trentaine de potiers seront présents et vous proposeront leurs créations. De nombreuses démonstrations et des ateliers pour les enfants seront proposés tout au long de ce weekend authentique et convivial.

Une trentaine de professionnels vous ferons découvrir avec passion leur travail.

contact@poterie-laristan.com https://lespiedsdargile.org/

Marche des Potiers Nibelle2022-page-001

Nibelle

