Langeais Langeais Indre-et-Loire, Langeais Marché de potiers Langeais Langeais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Langeais

Marché de potiers Langeais, 21 août 2021-21 août 2021, Langeais. Marché de potiers 2021-08-21 09:00:00 – 2021-08-22 19:00:00

Langeais Indre-et-Loire Langeais Chaque troisième week-end du mois d’août sur la Place Léon Boyer.

42 exposants de qualité utilisant des techniques très différentes. Démonstrations de techniques, ateliers pour petits et grands (tour, modelage…). Chaque troisième week-end du mois d’août sur la Place Léon Boyer.

42 exposants de qualité utilisant des techniques très différentes. Démonstrations de techniques, ateliers pour petits et grands (tour, modelage…). lepotdeterre37@orange.fr +33 2 47 96 12 53 http://www.le-pot-de-terre.org/ Chaque troisième week-end du mois d’août sur la Place Léon Boyer.

42 exposants de qualité utilisant des techniques très différentes. Démonstrations de techniques, ateliers pour petits et grands (tour, modelage…). Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Langeais Étiquettes évènement : Autres Lieu Langeais Adresse Ville Langeais lieuville 47.32654#0.40805