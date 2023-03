Marché de Potiers La Capitelle Monistrol-sur-Loire Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Marché de Potiers La Capitelle, 25 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire

2023-11-25 – 2023-11-26

La Capitelle La Capitelle – Site du Mazel

Monistrol-sur-Loire

Haute-Loire Une vingtaine de potiers réunis à La Capitelle pour un grand marché. Laissez vous séduire par ces objets d’art ! Entrée gratuite contact@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr +33 4 71 66 03 14 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ La Capitelle La Capitelle – Site du Mazel Monistrol-sur-Loire

Catégories d'Évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire
Lieu Monistrol-sur-Loire Site du Mazel
Adresse La Capitelle - Site du Mazel

