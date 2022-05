Marché de Potiers Figeac Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Marché de Potiers Figeac
2022-07-16

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-16 19:00:00

Figeac Lot Venez rencontrer les potiers pour un week-end, le samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022.

Vous découvrirez, grâce à ces 35 artisans, un large panel de techniques de production : tournage, modelage, sculpture, grès, porcelaine, faïence, terre vernissée, cuisson raku, cuisson au bois, …

Vous pourrez assister à des démonstrations de tournage traditionnel animés par Jacques Trouis

De nombreuses animations vous attendent ainsi qu’un stand de modelage pour les enfants et un concours de création sur le thème ECRITURES” pour fêter le bicentenaire de la découverte des hiéroglyphes. Le marché sera ouvert de 10H à 19H info@tourisme-figeac.com +33 5 65 34 06 25 @argilot

Figeac

dernière mise à jour : 2022-05-19

