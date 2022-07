Marché de potiers Des Tupiniers du Vieux Lyon Lyon 69005 Catégories d’évènement: 69005

Lyon 5e Arrondissement

Marché de potiers Des Tupiniers du Vieux Lyon, 10 septembre 2022 09:00, Lyon 69005. Pour la 37è édition Les Tupiniers du Vieux-Lyon vous invite les 10 et 11 septembre 2022 à venir découvrir le travail de 120 potiers venus de toute la France et de toute l’Europe. Venez découvrir les multiples facettes de la création céramique contemporaine. TERRA ANIMALIS :

L’évènement 2022 proposera de poser un regard sur les différentes représentations de la vie animale interprétée par les céramistes invités : animaux réalistes ou imaginaires, mythologiques, humoristiques, animal humanisé…

Détails Catégories d’évènement: 69005, Lyon 5e Arrondissement Site : https://tupiniers.com/ Autres Lieu Place St Jean et rues alentours Adresse Place St Jean Ville Lyon 69005 Organisateur Les Tupiniers Du Vieux-Lyon Tarif Gratuit Departement Rhône

