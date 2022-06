Marché de Potiers à Étretat Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Seine-Maritime

Marché de Potiers à Étretat Étretat, 15 août 2022, Étretat. Marché de Potiers à Étretat

Place Maréchal Foch Étretat Seine-Maritime

2022-08-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-16 19:00:00 19:00:00 Étretat

Seine-Maritime Étretat Comme chaque année, sur la côte d’Albâtre, le marché de potiers d’Étretat a lieu là où l’on ne peut que s’émerveiller devant la beauté d’un paysage unique avec la renversante verticalité de ses falaises, ses ouvertures naturelles classées Site National. Seize céramistes vous font découvrir et partager leur travail ainsi que leur passion pour la terre. Terre vernissée, raku, grès, porcelaine, sculpture ou pièces uniques sont au rendez-vous. Cette éventail de techniques ne laisse personne indifférent. Afin de sensibiliser les enfants à la pratique de la poterie, un atelier modelage est proposé gratuitement chaque après-midi de 14h à 18h, ainsi que des démonstrations de tournage. Ces ateliers seront réalisés par les stagiaires préparant le CAP tournage et le CAP décor au sein du Pôle Céramique Normandie. Le marché de potiers d’Etretat est en partenariat avec l’association Touterre et le pôle céramique Normandie. Rendez-vous au 16 place du Maréchal Foch, 76790 ETRETAT, le lundi 15 et le mardi 16 août de 10h à 19h. Comme chaque année, sur la côte d’Albâtre, le marché de potiers d’Étretat a lieu là où l’on ne peut que s’émerveiller devant la beauté d’un paysage unique avec la renversante verticalité de ses falaises, ses ouvertures naturelles classées Site… Etretat (76) Comme chaque année, sur la côte d’Albâtre, le marché de potiers d’Étretat a lieu là où l’on ne peut que s’émerveiller devant la beauté d’un paysage unique avec la renversante verticalité de ses falaises, ses ouvertures naturelles classées Site National. Seize céramistes vous font découvrir et partager leur travail ainsi que leur passion pour la terre. Terre vernissée, raku, grès, porcelaine, sculpture ou pièces uniques sont au rendez-vous. Cette éventail de techniques ne laisse personne indifférent. Afin de sensibiliser les enfants à la pratique de la poterie, un atelier modelage est proposé gratuitement chaque après-midi de 14h à 18h, ainsi que des démonstrations de tournage. Ces ateliers seront réalisés par les stagiaires préparant le CAP tournage et le CAP décor au sein du Pôle Céramique Normandie. Le marché de potiers d’Etretat est en partenariat avec l’association Touterre et le pôle céramique Normandie. Rendez-vous au 16 place du Maréchal Foch, 76790 ETRETAT, le lundi 15 et le mardi 16 août de 10h à 19h. Étretat

dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Catégories d’évènement: Étretat, Seine-Maritime Other Lieu Étretat Adresse Place Maréchal Foch Étretat Seine-Maritime Ville Étretat lieuville Étretat Departement Seine-Maritime

Étretat Étretat Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etretat/

Marché de Potiers à Étretat Étretat 2022-08-15 was last modified: by Marché de Potiers à Étretat Étretat Étretat 15 août 2022 Place Maréchal Foch Étretat Seine-Maritime

Étretat Seine-Maritime